Ложкин Алексей Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ложкин Алексей Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ложкин Андрей Михайлович

Мать: (Ложкина) Екатерина Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ложкин Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: (Ложкина) Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ложкина) Светлана Алексеевна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ложкина) Надежда Алексеевна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ложкина (Алпатова) Раиса Алексеевна

Мать ребёнка: ?

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