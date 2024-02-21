Ложкин Алексей Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ложкин Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: (Ложкина) Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ложкина) Светлана Алексеевна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ложкина) Надежда Алексеевна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ложкина (Алпатова) Раиса Алексеевна
Мать ребёнка: ?