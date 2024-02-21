Ложкина (Колесникова) Раиса Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛожкина (Колесникова) Раиса Андреевна

Ложкина (Колесникова) Раиса Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ложкин Андрей Михайлович

Мать: (Ложкина) Екатерина Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колесникова (Валейко) Анна Николаевна

Отец ребёнка: Колесников Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Колесникова) Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Колесников Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Колесникова) Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Колесников Николай

Мы используем куки для улучшения работы сайта.