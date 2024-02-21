Колесников Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесников Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колесникова (Валейко) Анна Николаевна

Мать ребёнка: Ложкина (Колесникова) Раиса Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Колесникова) Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Ложкина (Колесникова) Раиса Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Колесникова) Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Ложкина (Колесникова) Раиса Андреевна

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