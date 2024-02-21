(Ложкина) Екатерина Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ложкина) Екатерина Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ложкин Владимир Андреевич

Отец ребёнка: Ложкин Андрей Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ложкин Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Ложкин Андрей Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ложкина (Гладышева) Татьяна Андреевна

Отец ребёнка: Ложкин Андрей Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ложкина (Плетнёва) Наталья Андреевна

Отец ребёнка: Ложкин Андрей Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ложкина (Щербинина) Елена Андреевна

Отец ребёнка: Ложкин Андрей Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ложкина (Колесникова) Раиса Андреевна

Отец ребёнка: Ложкин Андрей Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ложкина (Гулько) Валентина Андреевна

Отец ребёнка: Ложкин Андрей Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ложкин Андрей Михайлович

Рождение ребёнка
11.09.1938

Дочь: Ложкина (Маслова) Зоя Андреевна

Отец ребёнка: Ложкин Андрей Михайлович

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