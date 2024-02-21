(Ложкина) Екатерина Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ложкин Владимир Андреевич
Отец ребёнка: Ложкин Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ложкин Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ложкина (Гладышева) Татьяна Андреевна
Отец ребёнка: Ложкин Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ложкина (Плетнёва) Наталья Андреевна
Отец ребёнка: Ложкин Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ложкина (Щербинина) Елена Андреевна
Отец ребёнка: Ложкин Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ложкина (Колесникова) Раиса Андреевна
Отец ребёнка: Ложкин Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ложкина (Гулько) Валентина Андреевна
Отец ребёнка: Ложкин Андрей Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.09.1938
Дочь: Ложкина (Маслова) Зоя Андреевна
Отец ребёнка: Ложкин Андрей Михайлович