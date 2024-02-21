Ложкина (Щербинина) Елена Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Щербинина) Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Щербинин Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щербинин Александр Николаевич
Отец ребёнка: Щербинин Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щербинин Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Щербинин Николай