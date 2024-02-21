Ложкина (Щербинина) Елена Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ложкина (Щербинина) Елена Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ложкин Андрей Михайлович

Мать: (Ложкина) Екатерина Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Щербинина) Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Щербинин Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щербинин Александр Николаевич

Отец ребёнка: Щербинин Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щербинин Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Щербинин Николай

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