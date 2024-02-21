Щербинин Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Щербинина) Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Ложкина (Щербинина) Елена Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щербинин Александр Николаевич
Мать ребёнка: Ложкина (Щербинина) Елена Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щербинин Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Ложкина (Щербинина) Елена Андреевна