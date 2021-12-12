Дмитренко (Крамская) Наталья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитренко (Крамская) Наталья Николаевна

Место рождения

Обильное

Дата рождения

20.07.1959

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1959

Отец: Крамской Николай Никитович

Мать: Крамская (Романенко) Мария Фёдоровна

Место жительства
С 1959
Бракосочетание
Между 1976 и 1983

Муж: Дмитренко Александр Борисович

Место жительства
С 1983
Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Рождение ребёнка
29.07.1983

Дочь: Дмитренко Наталья Александровна

Отец ребёнка: Дмитренко Александр Борисович

Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Рождение ребёнка
03.06.1988

Дочь: Власова (Дмитренко) Мария Александровна

Отец ребёнка: Дмитренко Александр Борисович

Симферополь, Симферополь, Республика Крым

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