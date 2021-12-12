Дмитренко (Крамская) Наталья Николаевна
Место рождения
Дата рождения20.07.1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1959
Место жительства
С 1959
Бракосочетание
Между 1976 и 1983
Место жительства
С 1983
Рождение ребёнка
29.07.1983
Дочь: Дмитренко Наталья Александровна
Отец ребёнка: Дмитренко Александр Борисович
Рождение ребёнка
03.06.1988
Дочь: Власова (Дмитренко) Мария Александровна
Отец ребёнка: Дмитренко Александр Борисович