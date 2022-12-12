Власова (Дмитренко) Мария Александровна
Место рождения
Дата рождения03.06.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1988
Место жительства
С 1988
Бракосочетание
Между 2004 и 2012
Рождение ребёнка
21.06.2012
Сын: Власов Александр Александрович
Отец ребёнка: Власов Александр Александрович
Рождение ребёнка
25.04.2016
Дочь: Власова София Александровна
Отец ребёнка: Власов Александр Александрович