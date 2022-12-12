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Власова (Дмитренко) Мария Александровна

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Место рождения

Симферополь, Симферополь, Республика Крым

Дата рождения

03.06.1988

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1988

Отец: Дмитренко Александр Борисович

Мать: Дмитренко Наталья Николаевна

Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Место жительства
С 1988
Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Бракосочетание
Между 2004 и 2012

Муж: Власов Александр Александрович

Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Рождение ребёнка
21.06.2012

Сын: Власов Александр Александрович

Отец ребёнка: Власов Александр Александрович

Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Рождение ребёнка
25.04.2016

Дочь: Власова София Александровна

Отец ребёнка: Власов Александр Александрович

Симферополь, Симферополь, Республика Крым
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