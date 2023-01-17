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Дмитренко Александр Борисович

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Место рождения

Октябрьское, Красногвардейский муниципальный район, Республика Крым

Дата рождения

18.06.1960

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Октябрьское, Красногвардейский муниципальный район, Республика Крым
Место жительства
С 1960
Октябрьское, Красногвардейский муниципальный район, Республика Крым
Бракосочетание
Между 1976 и 1983

Жена: Дмитренко Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
29.07.1983

Дочь: Дмитренко Наталья Александровна

Мать ребёнка: Дмитренко Наталья Николаевна

Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Рождение ребёнка
03.06.1988

Дочь: Власова Мария Александровна

Мать ребёнка: Дмитренко Наталья Николаевна

Симферополь, Симферополь, Республика Крым
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