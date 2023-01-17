Дмитренко Александр Борисович
Место рождения
Дата рождения18.06.1960
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1960
Бракосочетание
Между 1976 и 1983
Рождение ребёнка
29.07.1983
Дочь: Дмитренко Наталья Александровна
Мать ребёнка: Дмитренко Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
03.06.1988
Дочь: Власова Мария Александровна
Мать ребёнка: Дмитренко Наталья Николаевна