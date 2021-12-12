Власов Александр Александрович
Место рождения
Дата рождения09.06.1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1987
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1987
Бракосочетание
Между 2004 и 2012
Рождение ребёнка
21.06.2012
Сын: Власов Александр Александрович
Мать ребёнка: Власова (Дмитренко) Мария Александровна
Рождение ребёнка
25.04.2016
Дочь: Власова София Александровна
Мать ребёнка: Власова (Дмитренко) Мария Александровна