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Власов Александр Александрович

Место рождения

Симферополь, Симферополь, Республика Крым

Дата рождения

09.06.1987

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1987

Отец: не указан

Мать: не указана

Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Место жительства
С 1987
Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Бракосочетание
Между 2004 и 2012

Жена: Власова (Дмитренко) Мария Александровна

Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Рождение ребёнка
21.06.2012

Сын: Власов Александр Александрович

Мать ребёнка: Власова (Дмитренко) Мария Александровна

Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Рождение ребёнка
25.04.2016

Дочь: Власова София Александровна

Мать ребёнка: Власова (Дмитренко) Мария Александровна

Симферополь, Симферополь, Республика Крым

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