Крамская (Романенко) Мария Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения04.08.1936
Дата смерти13.06.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1936
Место жительства
С 1936
Бракосочетание
Между 1952 и 1959
Рождение ребёнка
20.07.1959
Дочь: Дмитренко Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Крамской Николай Никитович
Рождение ребёнка
30.05.1965
Дочь: Киричек Елена Николаевна
Отец ребёнка: Крамской Николай Никитович
Смерть
13.06.2010