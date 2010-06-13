Крамская (Романенко) Мария Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крамская (Романенко) Мария Фёдоровна

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Место рождения

Семёновка

Дата рождения

04.08.1936

Дата смерти

13.06.2010

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1936

Отец: Романенко Фёдор Аникеевич

Мать: Романенко Елена Андреевна

Место жительства
С 1936
Бракосочетание
Между 1952 и 1959

Муж: Крамской Николай Никитович

Рождение ребёнка
20.07.1959

Дочь: Дмитренко Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Крамской Николай Никитович

Рождение ребёнка
30.05.1965

Дочь: Киричек Елена Николаевна

Отец ребёнка: Крамской Николай Никитович

Смерть
13.06.2010
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