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Романенко Фёдор Аникеевич

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Место рождения

Ивановка

Дата рождения

1893

Дата смерти

11.05.1980

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
С 1893
Рождение ребёнка
27.01.1920

Дочь: Толстикова Матрёна Фёдоровна

Мать ребёнка: Романенко Елена Андреевна

Рождение ребёнка
1920

Сын: Романенко Семён Фёдорович

Мать ребёнка: Романенко Елена Андреевна

Место жительства
С 1920
Рождение ребёнка
04.08.1936

Дочь: Крамская Мария Фёдоровна

Мать ребёнка: Романенко Елена Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романенко Елена Андреевна

Смерть
11.05.1980
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