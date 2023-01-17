Романенко Фёдор Аникеевич
Место рождения
Дата рождения1893
Дата смерти11.05.1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1893
Рождение ребёнка
27.01.1920
Дочь: Толстикова Матрёна Фёдоровна
Мать ребёнка: Романенко Елена Андреевна
Рождение ребёнка
1920
Сын: Романенко Семён Фёдорович
Мать ребёнка: Романенко Елена Андреевна
Место жительства
С 1920
Рождение ребёнка
04.08.1936
Дочь: Крамская Мария Фёдоровна
Мать ребёнка: Романенко Елена Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.05.1980