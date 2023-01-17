Романенко Семён Фёдорович
Место рождения
Дата рождения1920
Дата смерти1981
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Место жительства
С 1920
Бракосочетание
Между 1943 и 1947
Рождение ребёнка
27.04.1947
Дочь: Атякшева Татьяна Семёновна
Мать ребёнка: Романенко Софья Семёновна
Германия
Рождение ребёнка
17.02.1949
Сын: Романенко Владимир Семёнович
Мать ребёнка: Романенко Софья Семёновна
Место жительства
С 1949
Смерть
1981