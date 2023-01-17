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Романенко Семён Фёдорович

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Место рождения

Обильное

Дата рождения

1920

Дата смерти

1981

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Романенко Фёдор Аникеевич

Мать: Романенко Елена Андреевна

Место жительства
С 1920
Бракосочетание
Между 1943 и 1947

Жена: Романенко Софья Семёновна

Рождение ребёнка
27.04.1947

Дочь: Атякшева Татьяна Семёновна

Мать ребёнка: Романенко Софья Семёновна

Германия
Рождение ребёнка
17.02.1949

Сын: Романенко Владимир Семёнович

Мать ребёнка: Романенко Софья Семёновна

Место жительства
С 1949
Смерть
1981
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