Романенко (Попова) Софья Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романенко (Попова) Софья Семёновна

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Место рождения

Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область

Дата рождения

13.08.1927

Дата смерти

30.12.2003

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область
Бракосочетание
Между 1943 и 1947

Муж: Романенко Семён Фёдорович

Рождение ребёнка
27.04.1947

Дочь: Атякшева Татьяна Семёновна

Отец ребёнка: Романенко Семён Фёдорович

Германия
Рождение ребёнка
17.02.1949

Сын: Романенко Владимир Семёнович

Отец ребёнка: Романенко Семён Фёдорович

Место жительства
С 1949
Смерть
30.12.2003
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