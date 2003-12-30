Романенко (Попова) Софья Семёновна
Место рождения
Дата рождения13.08.1927
Дата смерти30.12.2003
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1943 и 1947
Рождение ребёнка
27.04.1947
Дочь: Атякшева Татьяна Семёновна
Отец ребёнка: Романенко Семён Фёдорович
Германия
Рождение ребёнка
17.02.1949
Сын: Романенко Владимир Семёнович
Отец ребёнка: Романенко Семён Фёдорович
Место жительства
С 1949
Смерть
30.12.2003