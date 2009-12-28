Крамской Николай Никитович
Место рождения
Дата рождения03.08.1934
Дата смерти28.12.2009
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1952 и 1959
Жена: Крамская Мария Фёдоровна
Рождение ребёнка
20.07.1959
Дочь: Дмитренко Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Крамская Мария Фёдоровна
Рождение ребёнка
30.05.1965
Дочь: Киричек Елена Николаевна
Мать ребёнка: Крамская Мария Фёдоровна
Смерть
28.12.2009