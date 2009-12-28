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Крамской Николай Никитович

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Место рождения

Семёновка

Дата рождения

03.08.1934

Дата смерти

28.12.2009

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1952 и 1959

Жена: Крамская Мария Фёдоровна

Рождение ребёнка
20.07.1959

Дочь: Дмитренко Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Крамская Мария Фёдоровна

Рождение ребёнка
30.05.1965

Дочь: Киричек Елена Николаевна

Мать ребёнка: Крамская Мария Фёдоровна

Смерть
28.12.2009
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