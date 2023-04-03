(Рыбасова) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Рыбасов Яков
Мать: (Касымова) Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рыбасов ?
Отец ребёнка: не указан
Место жительства
Неизвестно
Кисловодск, город-курорт Кисловодск, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно
Минеральные Воды, Минераловодский, Ставропольский край
похоронена в Суворовской