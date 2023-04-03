(Рыбасова) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Рыбасова) Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Рыбасов Яков

Мать: (Касымова) Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рыбасов ?

Отец ребёнка: не указан

Место жительства
Неизвестно
Кисловодск, город-курорт Кисловодск, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно
Минеральные Воды, Минераловодский, Ставропольский край
похоронена в Суворовской

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