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(Касымова) Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: Касымов Семен

Мать: Касымова Марфа

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Рыбасов Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Рыбасов Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рыбасов Михаил

Отец ребёнка: Рыбасов Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Рыбасов Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рыбасов Иван

Отец ребёнка: Рыбасов Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рыбасов Андрей

Отец ребёнка: Рыбасов Яков

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыбасов Яков

Место жительства
Неизвестно
Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно
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