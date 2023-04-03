(Касымова) Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: Касымов Семен
Мать: Касымова Марфа
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Рыбасов Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Рыбасов Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рыбасов Михаил
Отец ребёнка: Рыбасов Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Рыбасов Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рыбасов Иван
Отец ребёнка: Рыбасов Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рыбасов Андрей
Отец ребёнка: Рыбасов Яков
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рыбасов Яков
Место жительства
Неизвестно
Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно