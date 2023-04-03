Рыбасов Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыбасов Яков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рыбасов Михаил

Мать ребёнка: Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рыбасов Иван

Мать ребёнка: Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рыбасов Андрей

Мать ребёнка: Прасковья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья

Место жительства
Неизвестно
Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно
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