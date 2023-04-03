Рыбасов Яков
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рыбасов Михаил
Мать ребёнка: Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рыбасов Иван
Мать ребёнка: Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рыбасов Андрей
Мать ребёнка: Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья
Место жительства
Неизвестно
Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно