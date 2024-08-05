Иван Анофриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1700
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700
Отец: Анофрий Афанасьевич
Мать: Прасковья Диевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Кирилловна
Рождение ребёнка
1724
Дочь: Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Ирина Кирилловна
Рождение ребёнка
1729
Сын: Никифор Иванович
Мать ребёнка: Ирина Кирилловна
Рождение ребёнка
1732
Дочь: Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Ирина Кирилловна
Смерть
Неизвестно