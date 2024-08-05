Иван Анофриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИван Анофриевич

Иван Анофриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1700

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700

Отец: Анофрий Афанасьевич

Мать: Прасковья Диевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Кирилловна

Рождение ребёнка
1724

Дочь: Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Ирина Кирилловна

Рождение ребёнка
1729

Сын: Никифор Иванович

Мать ребёнка: Ирина Кирилловна

Рождение ребёнка
1732

Дочь: Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Ирина Кирилловна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.