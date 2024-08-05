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Анофрий Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1670

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670

Отец: Афанасий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Диевна

Рождение ребёнка
1700

Сын: Иван Анофриевич

Мать ребёнка: Прасковья Диевна

Рождение ребёнка
1711

Дочь: Марфа Анофриевна

Мать ребёнка: Прасковья Диевна

Рождение ребёнка
1712

Сын: Григорий Анофриевич

Мать ребёнка: Прасковья Диевна

Смерть
Неизвестно

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