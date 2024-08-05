Анофрий Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1670
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670
Отец: Афанасий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Диевна
Рождение ребёнка
1700
Сын: Иван Анофриевич
Мать ребёнка: Прасковья Диевна
Рождение ребёнка
1711
Дочь: Марфа Анофриевна
Мать ребёнка: Прасковья Диевна
Рождение ребёнка
1712
Сын: Григорий Анофриевич
Мать ребёнка: Прасковья Диевна
Смерть
Неизвестно