Ирина Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1703
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Анофриевич
Рождение ребёнка
1724
Дочь: Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Иван Анофриевич
Рождение ребёнка
1729
Сын: Никифор Иванович
Отец ребёнка: Иван Анофриевич
Рождение ребёнка
1732
Дочь: Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Анофриевич
Смерть
Неизвестно