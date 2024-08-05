Ирина Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИрина Кирилловна

Ирина Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1703

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1700 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Анофриевич

Рождение ребёнка
1724

Дочь: Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Иван Анофриевич

Рождение ребёнка
1729

Сын: Никифор Иванович

Отец ребёнка: Иван Анофриевич

Рождение ребёнка
1732

Дочь: Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Анофриевич

Смерть
Неизвестно

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