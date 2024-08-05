Прасковья Диевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Диевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1680

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680

Отец: Дий (Дей) Семенович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анофрий Афанасьевич

Рождение ребёнка
1700

Сын: Иван Анофриевич

Отец ребёнка: Анофрий Афанасьевич

Рождение ребёнка
1711

Дочь: Марфа Анофриевна

Отец ребёнка: Анофрий Афанасьевич

Рождение ребёнка
1712

Сын: Григорий Анофриевич

Отец ребёнка: Анофрий Афанасьевич

Смерть
Неизвестно

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