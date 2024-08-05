Прасковья Диевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1680
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680
Отец: Дий (Дей) Семенович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Анофрий Афанасьевич
Рождение ребёнка
1700
Сын: Иван Анофриевич
Отец ребёнка: Анофрий Афанасьевич
Рождение ребёнка
1711
Дочь: Марфа Анофриевна
Отец ребёнка: Анофрий Афанасьевич
Рождение ребёнка
1712
Сын: Григорий Анофриевич
Отец ребёнка: Анофрий Афанасьевич
Смерть
Неизвестно