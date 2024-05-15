Ковецкий Василий Игнатьевич
Место рождения
Дата рождения05.03.1909 ст.
Дата смерти06.01.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1909 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
08.03.1909 ст.
Кыштовка, Кыштовский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
22.02.1939
Сын: Ковецкий Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Ковецкая Надежда Дмитриевна
Смерть
06.01.1942
Пропал без вести во время ВОВ.