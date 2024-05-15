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Ковецкий Василий Игнатьевич

Место рождения

Гавриловка, Кыштовский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

05.03.1909 ст.

Дата смерти

06.01.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1909 ст.

Отец: Ковецкий Игнатий Венидиктович

Мать: Ковецкая (Щемель) Акулина Леоновна

Гавриловка, Кыштовский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ковецкая Надежда Дмитриевна

Крещение
08.03.1909 ст.
Кыштовка, Кыштовский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
22.02.1939

Сын: Ковецкий Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Ковецкая Надежда Дмитриевна

Гавриловка, Кыштовский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
06.01.1942
Пропал без вести во время ВОВ.

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