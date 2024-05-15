Ковецкая (Щемель) Акулина Леоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковецкая (Щемель) Акулина Леоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Щемель Леон Борисович

Мать: не указана

год рождения высчитан на основе списка избирателей в учредительное собрание от 1917 г.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ковецкая Маруся (или Марфа, или Мария) Игнатьевна

Отец ребёнка: Ковецкий Игнатий Венидиктович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ковецкая Елена Игнатьевна

Отец ребёнка: Ковецкий Игнатий Венидиктович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковецкий Николай Игнатьевич

Отец ребёнка: Ковецкий Игнатий Венидиктович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковецкий Герасим Игнатьевич

Отец ребёнка: Ковецкий Игнатий Венидиктович

Крещение
1882
православная
Бракосочетание
С 1898 по 1900

Муж: Ковецкий Игнатий Венидиктович

Архив Новосибирской обл. прислал ответ на запрос о том, что у них нет записей в метрических книгах о бракосочетании Акулины и Игнатия (с 1898 по 1900 гг.).
Рождение ребёнка
1900 ст.

Сын: Ковецкий Александр Игнатьевич

Отец ребёнка: Ковецкий Игнатий Венидиктович

Рождение ребёнка
1902 ст.

Дочь: Ковецкий Петр Игнатьевич

Отец ребёнка: Ковецкий Игнатий Венидиктович

Рождение ребёнка
05.08.1907 ст.

Дочь: Ковецкая Евдокия Игнатьевна

Отец ребёнка: Ковецкий Игнатий Венидиктович

Рождение ребёнка
05.03.1909 ст.

Сын: Ковецкий Василий Игнатьевич

Отец ребёнка: Ковецкий Игнатий Венидиктович

Гавриловка, Кыштовский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1913 ст.

Сын: Ковецкий Андрей Игнатьевич

Отец ребёнка: Ковецкий Игнатий Венидиктович

Смерть
Неизвестно
Гавриловка, Кыштовский муниципальный район, Новосибирская область

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