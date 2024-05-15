Ковецкая (Щемель) Акулина Леоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: Щемель Леон Борисович
Мать: не указана
Дочь: Ковецкая Маруся (или Марфа, или Мария) Игнатьевна
Отец ребёнка: Ковецкий Игнатий Венидиктович
Дочь: Ковецкая Елена Игнатьевна
Отец ребёнка: Ковецкий Игнатий Венидиктович
Сын: Ковецкий Николай Игнатьевич
Отец ребёнка: Ковецкий Игнатий Венидиктович
Сын: Ковецкий Герасим Игнатьевич
Отец ребёнка: Ковецкий Игнатий Венидиктович
Сын: Ковецкий Александр Игнатьевич
Отец ребёнка: Ковецкий Игнатий Венидиктович
Дочь: Ковецкий Петр Игнатьевич
Отец ребёнка: Ковецкий Игнатий Венидиктович
Дочь: Ковецкая Евдокия Игнатьевна
Отец ребёнка: Ковецкий Игнатий Венидиктович
Сын: Ковецкий Василий Игнатьевич
Отец ребёнка: Ковецкий Игнатий Венидиктович
Сын: Ковецкий Андрей Игнатьевич
Отец ребёнка: Ковецкий Игнатий Венидиктович