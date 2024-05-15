Ковецкий Игнатий Венидиктович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКовецкий Игнатий Венидиктович

Ковецкий Игнатий Венидиктович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Ковецкий Венидикт

Мать: не указана

год рождения высчитан на основе списка избирателей в учредительное собрание от 1917 г.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ковецкая Маруся (или Марфа, или Мария) Игнатьевна

Мать ребёнка: Ковецкая (Щемель) Акулина Леоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ковецкая Елена Игнатьевна

Мать ребёнка: Ковецкая (Щемель) Акулина Леоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковецкий Николай Игнатьевич

Мать ребёнка: Ковецкая (Щемель) Акулина Леоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковецкий Герасим Игнатьевич

Мать ребёнка: Ковецкая (Щемель) Акулина Леоновна

Крещение
1872
католик
Бракосочетание
С 1898 по 1900

Жена: Ковецкая (Щемель) Акулина Леоновна

Архив Новосибирской обл. прислал ответ на запрос о том, что у них нет записей в метрических книгах о бракосочетании Акулины и Игнатия (с 1898 по 1900 гг.).
Место жительства
1898 ст.
Гавриловка, Кыштовский муниципальный район, Новосибирская область
Приписной переселенец из Витебской губернии (на основе документа переписи населения от 1916 года)
Рождение ребёнка
1900 ст.

Сын: Ковецкий Александр Игнатьевич

Мать ребёнка: Ковецкая (Щемель) Акулина Леоновна

Рождение ребёнка
1902 ст.

Дочь: Ковецкий Петр Игнатьевич

Мать ребёнка: Ковецкая (Щемель) Акулина Леоновна

Рождение ребёнка
05.08.1907 ст.

Дочь: Ковецкая Евдокия Игнатьевна

Мать ребёнка: Ковецкая (Щемель) Акулина Леоновна

Рождение ребёнка
05.03.1909 ст.

Сын: Ковецкий Василий Игнатьевич

Мать ребёнка: Ковецкая (Щемель) Акулина Леоновна

Гавриловка, Кыштовский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1913 ст.

Сын: Ковецкий Андрей Игнатьевич

Мать ребёнка: Ковецкая (Щемель) Акулина Леоновна

Смерть
Неизвестно
Гавриловка, Кыштовский муниципальный район, Новосибирская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.