Ковецкий Игнатий Венидиктович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Ковецкий Венидикт
Мать: не указана
год рождения высчитан на основе списка избирателей в учредительное собрание от 1917 г.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ковецкая Елена Игнатьевна
Мать ребёнка: Ковецкая (Щемель) Акулина Леоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ковецкий Николай Игнатьевич
Мать ребёнка: Ковецкая (Щемель) Акулина Леоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ковецкий Герасим Игнатьевич
Мать ребёнка: Ковецкая (Щемель) Акулина Леоновна
Крещение
1872
католик
Бракосочетание
С 1898 по 1900
Архив Новосибирской обл. прислал ответ на запрос о том, что у них нет записей в метрических книгах о бракосочетании Акулины и Игнатия (с 1898 по 1900 гг.).
Место жительства
1898 ст.
Приписной переселенец из Витебской губернии (на основе документа переписи населения от 1916 года)
Рождение ребёнка
1900 ст.
Сын: Ковецкий Александр Игнатьевич
Мать ребёнка: Ковецкая (Щемель) Акулина Леоновна
Рождение ребёнка
1902 ст.
Дочь: Ковецкий Петр Игнатьевич
Мать ребёнка: Ковецкая (Щемель) Акулина Леоновна
Рождение ребёнка
05.08.1907 ст.
Дочь: Ковецкая Евдокия Игнатьевна
Мать ребёнка: Ковецкая (Щемель) Акулина Леоновна
Рождение ребёнка
05.03.1909 ст.
Сын: Ковецкий Василий Игнатьевич
Мать ребёнка: Ковецкая (Щемель) Акулина Леоновна
Рождение ребёнка
1913 ст.
Сын: Ковецкий Андрей Игнатьевич
Мать ребёнка: Ковецкая (Щемель) Акулина Леоновна
Смерть
Неизвестно