Ковецкая Надежда Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дмитрий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.02.1939
Сын: Ковецкий Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Ковецкий Василий Игнатьевич
Гавриловка, Кыштовский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
Лесосибирск, город Лесосибирск, Красноярский край