Ковецкая Надежда Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковецкая Надежда Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дмитрий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ковецкий Василий Игнатьевич

Рождение ребёнка
22.02.1939

Сын: Ковецкий Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Ковецкий Василий Игнатьевич

Гавриловка, Кыштовский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
Лесосибирск, город Лесосибирск, Красноярский край

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