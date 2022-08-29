Харитонов Михаил Терентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Харитонов Павел Михайлович
Мать ребёнка: Харитонова Дарья? Мария? Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1879 ст.
Сын: Харитонов Георгий Михайлович
Мать ребёнка: Харитонова Дарья? Мария? Фёдоровна
Рождение ребёнка
06.06.1883 ст.
Дочь: Харитонова Мария Михайловна
Мать ребёнка: Харитонова Дарья? Мария? Фёдоровна
Рождение ребёнка
06.08.1884 ст.
Дочь: Харитонова Васса Михайловна
Мать ребёнка: Харитонова Дарья? Мария? Фёдоровна
Рождение ребёнка
07.10.1889
Дочь: Харитонова Пелагея Михайловна
Мать ребёнка: Харитонова Дарья? Мария? Фёдоровна
Рождение ребёнка
01.11.1891
Сын: Харитонов Александр Михайлович
Мать ребёнка: Харитонова Дарья? Мария? Фёдоровна
дер. МалоБабарыкино
Смерть
Неизвестно