Харитонов Михаил Терентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХаритонов Михаил Терентьевич

Харитонов Михаил Терентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Харитонов Терентий Семёнович

Мать: Харитонова Матрона Евдокимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Харитонов Павел Михайлович

Мать ребёнка: Харитонова Дарья? Мария? Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Харитонова Дарья? Мария? Фёдоровна

Рождение ребёнка
Около 1879 ст.

Сын: Харитонов Георгий Михайлович

Мать ребёнка: Харитонова Дарья? Мария? Фёдоровна

Малое Бабарыкино, Шегарский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
06.06.1883 ст.

Дочь: Харитонова Мария Михайловна

Мать ребёнка: Харитонова Дарья? Мария? Фёдоровна

Малое Бабарыкино, Шегарский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
06.08.1884 ст.

Дочь: Харитонова Васса Михайловна

Мать ребёнка: Харитонова Дарья? Мария? Фёдоровна

Малое Бабарыкино, Шегарский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
07.10.1889

Дочь: Харитонова Пелагея Михайловна

Мать ребёнка: Харитонова Дарья? Мария? Фёдоровна

Малое Бабарыкино, Шегарский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
01.11.1891

Сын: Харитонов Александр Михайлович

Мать ребёнка: Харитонова Дарья? Мария? Фёдоровна

дер. МалоБабарыкино
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.