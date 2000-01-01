Харитонова Матрона Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харитонова Матрона Евдокимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Евдоким

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1866

Сын: Харитонов Илья Терентьевич

Отец ребёнка: Харитонов Терентий Семёнович

Рождение ребёнка
1871

Сын: Харитонов Кузьма Терентьевич

Отец ребёнка: Харитонов Терентий Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Максимова Екатерина Терентьевна

Отец ребёнка: Харитонов Терентий Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ульяна Терентьевна

Отец ребёнка: Харитонов Терентий Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Харитонов Иван Терентьевич

Отец ребёнка: Харитонов Терентий Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Харитонов Михаил Терентьевич

Отец ребёнка: Харитонов Терентий Семёнович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Харитонов Терентий Семёнович

Смерть
Неизвестно
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