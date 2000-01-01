Харитонова Матрона Евдокимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Евдоким
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1866
Сын: Харитонов Илья Терентьевич
Отец ребёнка: Харитонов Терентий Семёнович
Рождение ребёнка
1871
Сын: Харитонов Кузьма Терентьевич
Отец ребёнка: Харитонов Терентий Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Максимова Екатерина Терентьевна
Отец ребёнка: Харитонов Терентий Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ульяна Терентьевна
Отец ребёнка: Харитонов Терентий Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Харитонов Иван Терентьевич
Отец ребёнка: Харитонов Терентий Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Харитонов Михаил Терентьевич
Отец ребёнка: Харитонов Терентий Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно