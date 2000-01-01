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Харитонов Иван Терентьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Харитонов Терентий Семёнович

Мать: Харитонова Матрона Евдокимовна

Бракосочетание
20.01.1882

Жена: Харитонова Соломония Карповна

Рождение ребёнка
04.11.1891

Дочь: Феоктиста Ивановна

Мать ребёнка: Харитонова Соломония Карповна

дер. МалоБабарыкино
Рождение ребёнка
23.04.1898

Дочь: Александра Ивановна

Мать ребёнка: Харитонова Соломония Карповна

дер. МалоБабарыкино
Смерть
Неизвестно
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