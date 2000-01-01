Харитонова Соломония Карповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харитонова Соломония Карповна

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Место рождения

село Бобарыкино

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

село Бобарыкино
Бракосочетание
20.01.1882

Муж: Харитонов Иван Терентьевич

Рождение ребёнка
04.11.1891

Дочь: Феоктиста Ивановна

Отец ребёнка: Харитонов Иван Терентьевич

дер. МалоБабарыкино
Рождение ребёнка
23.04.1898

Дочь: Александра Ивановна

Отец ребёнка: Харитонов Иван Терентьевич

дер. МалоБабарыкино
Смерть
Неизвестно
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