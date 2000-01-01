Харитонова Соломония Карповна
Место рождениясело Бобарыкино
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
село Бобарыкино
Бракосочетание
20.01.1882
Рождение ребёнка
04.11.1891
Дочь: Феоктиста Ивановна
Отец ребёнка: Харитонов Иван Терентьевич
дер. МалоБабарыкино
Рождение ребёнка
23.04.1898
Дочь: Александра Ивановна
Отец ребёнка: Харитонов Иван Терентьевич
дер. МалоБабарыкино
Смерть
Неизвестно