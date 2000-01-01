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Харитонов Терентий Семёнович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

09.06.1906

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Харитонов Семён

Мать: Харитонова ?

Рождение ребёнка
1866

Сын: Харитонов Илья Терентьевич

Мать ребёнка: Харитонова Матрона Евдокимовна

Рождение ребёнка
1871

Сын: Харитонов Кузьма Терентьевич

Мать ребёнка: Харитонова Матрона Евдокимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Максимова Екатерина Терентьевна

Мать ребёнка: Харитонова Матрона Евдокимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ульяна Терентьевна

Мать ребёнка: Харитонова Матрона Евдокимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Харитонов Иван Терентьевич

Мать ребёнка: Харитонова Матрона Евдокимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Харитонов Михаил Терентьевич

Мать ребёнка: Харитонова Матрона Евдокимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Харитонова Матрона Евдокимовна

Смерть
09.06.1906
дер. МалоБабарыкино
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