Харитонов Терентий Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смерти09.06.1906
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Харитонов Семён
Мать: Харитонова ?
Рождение ребёнка
1866
Сын: Харитонов Илья Терентьевич
Мать ребёнка: Харитонова Матрона Евдокимовна
Рождение ребёнка
1871
Сын: Харитонов Кузьма Терентьевич
Мать ребёнка: Харитонова Матрона Евдокимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Максимова Екатерина Терентьевна
Мать ребёнка: Харитонова Матрона Евдокимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ульяна Терентьевна
Мать ребёнка: Харитонова Матрона Евдокимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Харитонов Иван Терентьевич
Мать ребёнка: Харитонова Матрона Евдокимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Харитонов Михаил Терентьевич
Мать ребёнка: Харитонова Матрона Евдокимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.06.1906
дер. МалоБабарыкино