Харитонова Дарья Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.11.1891
Сын: Харитонов Александр Михайлович
Отец ребёнка: Харитонов Михаил Терентьевич
дер. МалоБабарыкино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Харитонов Павел Михайлович
Отец ребёнка: Харитонов Михаил Терентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно