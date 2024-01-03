Хрулёв Прокофий Сергеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1708
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708
Отец: Хрулёв Сергей Хрисанфов
Мать: Ефимья Артамонова
Рождение ребёнка
1743
Дочь: (Хрулева) Анна Прокофьева
Мать ребёнка: Хрулева Евдокия
Рождение ребёнка
1745
Дочь: (Хрулева) Миария Прокофьева
Мать ребёнка: Хрулева Евдокия
Рождение ребёнка
1746
Дочь: (Хрулева) Ефимия Прокофьева
Мать ребёнка: Хрулева Евдокия
Рождение ребёнка
1749
Сын: Семен Прокофьев
Мать ребёнка: Хрулева Евдокия
Смерть
Неизвестно