Хрулёв Прокофий Сергеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хрулёв Прокофий Сергеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1708

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708

Отец: Хрулёв Сергей Хрисанфов

Мать: Ефимья Артамонова

Рождение ребёнка
1743

Дочь: (Хрулева) Анна Прокофьева

Мать ребёнка: Хрулева Евдокия

Рождение ребёнка
1745

Дочь: (Хрулева) Миария Прокофьева

Мать ребёнка: Хрулева Евдокия

Рождение ребёнка
1746

Дочь: (Хрулева) Ефимия Прокофьева

Мать ребёнка: Хрулева Евдокия

Рождение ребёнка
1749

Сын: Семен Прокофьев

Мать ребёнка: Хрулева Евдокия

Смерть
Неизвестно

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