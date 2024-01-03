Семен Прокофьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семен Прокофьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Дата смерти

До 1825

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Хрулёв Прокофий Сергеев

Мать: Хрулева Евдокия

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Ирина Семенова

Мать ребёнка: Марфа Иванова

Рождение ребёнка
1787

Сын: Иван Семенов

Мать ребёнка: Марфа Иванова

Рождение ребёнка
1787

Сын: Иван Семенов

Мать ребёнка: Марфа Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Иванова

Смерть
До 1825
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