Семен Прокофьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1749
Дата смертиДо 1825
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: Хрулёв Прокофий Сергеев
Мать: Хрулева Евдокия
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Ирина Семенова
Мать ребёнка: Марфа Иванова
Рождение ребёнка
1787
Сын: Иван Семенов
Мать ребёнка: Марфа Иванова
Рождение ребёнка
1787
Сын: Иван Семенов
Мать ребёнка: Марфа Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Иванова
Смерть
До 1825