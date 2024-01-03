Ирина Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782
Дата смертиДо 1852
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: Семен Прокофьев
Мать: Марфа Иванова
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Елена Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Кириллов
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Мавра Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Кириллов
Рождение ребёнка
1813
Сын: Филипп Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Кириллов
Рождение ребёнка
1817
Сын: Антон Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Кириллов
Смерть
До 1852