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Ирина Семенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

До 1852

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Семен Прокофьев

Мать: Марфа Иванова

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Елена Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Кириллов

Рождение ребёнка
1807

Дочь: Мавра Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Кириллов

Рождение ребёнка
1813

Сын: Филипп Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Кириллов

Рождение ребёнка
1817

Сын: Антон Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Кириллов

Смерть
До 1852

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