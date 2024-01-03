Марфа Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
Дата смертиДо 1825
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семен Прокофьев
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Ирина Семенова
Отец ребёнка: Семен Прокофьев
Рождение ребёнка
1787
Сын: Иван Семенов
Отец ребёнка: Семен Прокофьев
Рождение ребёнка
1787
Сын: Иван Семенов
Отец ребёнка: Семен Прокофьев
Смерть
До 1825