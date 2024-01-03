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Марфа Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Дата смерти

До 1825

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1749 г.р.

Дети

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семен Прокофьев

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Ирина Семенова

Отец ребёнка: Семен Прокофьев

Рождение ребёнка
1787

Сын: Иван Семенов

Отец ребёнка: Семен Прокофьев

Рождение ребёнка
1787

Сын: Иван Семенов

Отец ребёнка: Семен Прокофьев

Смерть
До 1825

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