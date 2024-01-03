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Филипп Алексеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

1871

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Алексей Кириллов

Мать: Ирина Семенова

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Матрена Филиппова

Мать ребёнка: Анисья Петрова

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Марина Филиппова

Мать ребёнка: Анисья Петрова

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Прасковья Филиппова

Мать ребёнка: Анисья Петрова

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Хрулёва Прасковья Филиппова

Мать ребёнка: Анисья Петрова

Рождение ребёнка
1850

Сын: Семен Филиппов

Мать ребёнка: Анисья Петрова

Смерть
1871

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