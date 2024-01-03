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Анисья Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

До 1871

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Петр Алексеев

Мать: Евдокия Петрова

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Матрена Филиппова

Отец ребёнка: Филипп Алексеев

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Марина Филиппова

Отец ребёнка: Филипп Алексеев

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Прасковья Филиппова

Отец ребёнка: Филипп Алексеев

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Хрулёва Прасковья Филиппова

Отец ребёнка: Филипп Алексеев

Рождение ребёнка
1850

Сын: Семен Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Алексеев

Смерть
До 1871

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