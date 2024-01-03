Анисья Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиДо 1871
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Петр Алексеев
Мать: Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Матрена Филиппова
Отец ребёнка: Филипп Алексеев
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Марина Филиппова
Отец ребёнка: Филипп Алексеев
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Прасковья Филиппова
Отец ребёнка: Филипп Алексеев
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Хрулёва Прасковья Филиппова
Отец ребёнка: Филипп Алексеев
Рождение ребёнка
1850
Сын: Семен Филиппов
Отец ребёнка: Филипп Алексеев
Смерть
До 1871