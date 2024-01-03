Хрулева Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хрулева Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1719

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1743

Дочь: (Хрулева) Анна Прокофьева

Отец ребёнка: Хрулёв Прокофий Сергеев

Рождение ребёнка
1745

Дочь: (Хрулева) Миария Прокофьева

Отец ребёнка: Хрулёв Прокофий Сергеев

Рождение ребёнка
1746

Дочь: (Хрулева) Ефимия Прокофьева

Отец ребёнка: Хрулёв Прокофий Сергеев

Рождение ребёнка
1749

Сын: Семен Прокофьев

Отец ребёнка: Хрулёв Прокофий Сергеев

Смерть
Неизвестно

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