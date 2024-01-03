Хрулева Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1719
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1743
Дочь: (Хрулева) Анна Прокофьева
Отец ребёнка: Хрулёв Прокофий Сергеев
Рождение ребёнка
1745
Дочь: (Хрулева) Миария Прокофьева
Отец ребёнка: Хрулёв Прокофий Сергеев
Рождение ребёнка
1746
Дочь: (Хрулева) Ефимия Прокофьева
Отец ребёнка: Хрулёв Прокофий Сергеев
Рождение ребёнка
1749
Сын: Семен Прокофьев
Отец ребёнка: Хрулёв Прокофий Сергеев
Смерть
Неизвестно