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Ефимья Артамонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1685

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1689 г.р.

Дети

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1685

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хрулёв Сергей Хрисанфов

Рождение ребёнка
1708

Сын: Хрулёв Прокофий Сергеев

Отец ребёнка: Хрулёв Сергей Хрисанфов

Рождение ребёнка
1712

Сын: Хрулёв Илья Сергеев

Отец ребёнка: Хрулёв Сергей Хрисанфов

Рождение ребёнка
1715

Сын: Хрулёв Спиридон Сергеев

Отец ребёнка: Хрулёв Сергей Хрисанфов

Смерть
Неизвестно

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