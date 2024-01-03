Ефимья Артамонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1685
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1685
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1708
Отец ребёнка: Хрулёв Сергей Хрисанфов
Рождение ребёнка
1712
Сын: Хрулёв Илья Сергеев
Отец ребёнка: Хрулёв Сергей Хрисанфов
Рождение ребёнка
1715
Отец ребёнка: Хрулёв Сергей Хрисанфов
Смерть
Неизвестно