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Хрулёв Илья Сергеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1712

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: Хрулёв Сергей Хрисанфов

Мать: Ефимья Артамонова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Маркина

Рождение ребёнка
1742

Сын: Семен Ильин

Мать ребёнка: Евдокия Маркина

Рождение ребёнка
1743

Дочь: Евдокия Ильина

Мать ребёнка: Евдокия Маркина

Смерть
Неизвестно

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