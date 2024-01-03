Хрулёв Илья Сергеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1712
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: Хрулёв Сергей Хрисанфов
Мать: Ефимья Артамонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Маркина
Рождение ребёнка
1742
Сын: Семен Ильин
Мать ребёнка: Евдокия Маркина
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Евдокия Ильина
Мать ребёнка: Евдокия Маркина
Смерть
Неизвестно