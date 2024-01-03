Хрулёв Сергей Хрисанфов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1689
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1689
Отец: Хрулёв Хрисанф Игнатьев
Мать: ?
Рождение ребёнка
1708
Мать ребёнка: Ефимья Артамонова
Рождение ребёнка
1712
Сын: Хрулёв Илья Сергеев
Мать ребёнка: Ефимья Артамонова
Рождение ребёнка
1715
Мать ребёнка: Ефимья Артамонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефимья Артамонова
Смерть
Неизвестно