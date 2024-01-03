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Хрулёв Сергей Хрисанфов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1689

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1689

Отец: Хрулёв Хрисанф Игнатьев

Мать: ?

Рождение ребёнка
1708

Сын: Хрулёв Прокофий Сергеев

Мать ребёнка: Ефимья Артамонова

Рождение ребёнка
1712

Сын: Хрулёв Илья Сергеев

Мать ребёнка: Ефимья Артамонова

Рождение ребёнка
1715

Сын: Хрулёв Спиридон Сергеев

Мать ребёнка: Ефимья Артамонова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефимья Артамонова

Смерть
Неизвестно
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