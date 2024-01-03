Евдокия Маркина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Маркина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1718

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1712 г.р.

Дети

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хрулёв Илья Сергеев

Рождение ребёнка
1742

Сын: Семен Ильин

Отец ребёнка: Хрулёв Илья Сергеев

Рождение ребёнка
1743

Дочь: Евдокия Ильина

Отец ребёнка: Хрулёв Илья Сергеев

Смерть
Неизвестно

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