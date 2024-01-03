Евдокия Маркина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1718
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хрулёв Илья Сергеев
Рождение ребёнка
1742
Сын: Семен Ильин
Отец ребёнка: Хрулёв Илья Сергеев
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Евдокия Ильина
Отец ребёнка: Хрулёв Илья Сергеев
Смерть
Неизвестно