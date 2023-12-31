Данила Никифоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данила Никифоров

Место рождения

д. Уланово (Яхонтовка) Козловского уезда

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Никифор Фролов

Мать: Настасья Петрова

д. Уланово (Яхонтовка) Козловского уезда
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Надежда Данилова

Мать ребёнка: Акулина

д. Уланово (Яхонтовка) Козловского уезда
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Ульяна Данилова

Мать ребёнка: Акулина

д. Уланово (Яхонтовка) Козловского уезда
Рождение ребёнка
1829

Сын: Герасим Данилов

Мать ребёнка: Акулина

д. Яхонтовка
| | | 1858 - Ревизская сказка по деревне Яхонтовка | , | | ГАТО | | Ф.12 Оп.1 Д.1870, лл. 217об-218, запись №1 | Семья Герасима Даниловича в ревизской сказке 1858 года среди дворовых людей пом... Показать все
Рождение ребёнка
1832

Сын: Николай Данилов

Мать ребёнка: Акулина

д. Яхонтовка
Рождение ребёнка
1836

Сын: Дмитрий Данилов

Мать ребёнка: Акулина

д. Яхонтовка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акулина

Работа или профессия
Неизвестно
крепостные крестьяне Левашова Федора Андреевича
Смерть
Неизвестно
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