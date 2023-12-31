Данила Никифоров
Место рожденияд. Уланово (Яхонтовка) Козловского уезда
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Никифор Фролов
Мать: Настасья Петрова
д. Уланово (Яхонтовка) Козловского уезда
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Надежда Данилова
Мать ребёнка: Акулина
д. Уланово (Яхонтовка) Козловского уезда
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Ульяна Данилова
Мать ребёнка: Акулина
д. Уланово (Яхонтовка) Козловского уезда
Рождение ребёнка
1829
Сын: Герасим Данилов
Мать ребёнка: Акулина
д. Яхонтовка
| | | 1858 - Ревизская сказка по деревне Яхонтовка | , | | ГАТО | | Ф.12 Оп.1 Д.1870, лл. 217об-218, запись №1 | Семья Герасима Даниловича в ревизской сказке 1858 года среди дворовых людей пом... Показать все
Рождение ребёнка
1832
Сын: Николай Данилов
Мать ребёнка: Акулина
д. Яхонтовка
Рождение ребёнка
1836
Сын: Дмитрий Данилов
Мать ребёнка: Акулина
д. Яхонтовка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акулина
Работа или профессия
Неизвестно
крепостные крестьяне Левашова Федора Андреевича
Смерть
Неизвестно