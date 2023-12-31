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Герасим Данилов

Место рождения

д. Яхонтовка

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Данила Никифоров

Мать: Акулина

д. Яхонтовка
| | | 1858 - Ревизская сказка по деревне Яхонтовка | , | | ГАТО | | Ф.12 Оп.1 Д.1870, лл. 217об-218, запись №1 | Семья Герасима Даниловича в ревизской сказке 1858 года среди дворовых людей пом... Показать все
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Авдотья Герасимова

Мать ребёнка: Мавра Фадеева

д. Яхонтовка
Рождение ребёнка
1854

Сын: Николай Герасимов

Мать ребёнка: Мавра Фадеева

д. Яхонтовка
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Лизовета Герасимова

Мать ребёнка: Мавра Фадеева

д. Яхонтовка
Место жительства
1858
д. Яхонтовка
| 1858 - Ревизская сказка по деревне Яхонтовка | , | | ГАТО | | Ф.12 Оп.1 Д.1870, лл. 217об-218, запись №1 | Семья Герасима Даниловича в ревизской сказке 1858 года среди дворовых людей помещицы Ав... Показать все
Рождение ребёнка
20.07.1873

Дочь: Федорова (феодорова) Мария Герасимова

Мать ребёнка: Данилова Пелагея Никитина

д. Уланово (Яхонтовка) Козловского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мавра Фадеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Данилова Пелагея Никитина

Работа или профессия
Неизвестно
дворовый помещицы Авдотьи Фёдоровны Левашевой в деревне Яхонтовка
Смерть
Неизвестно
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