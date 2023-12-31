Герасим Данилов
Место рожденияд. Яхонтовка
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Данила Никифоров
Мать: Акулина
д. Яхонтовка
| | | 1858 - Ревизская сказка по деревне Яхонтовка | , | | ГАТО | | Ф.12 Оп.1 Д.1870, лл. 217об-218, запись №1 | Семья Герасима Даниловича в ревизской сказке 1858 года среди дворовых людей пом... Показать все
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Авдотья Герасимова
Мать ребёнка: Мавра Фадеева
д. Яхонтовка
Рождение ребёнка
1854
Сын: Николай Герасимов
Мать ребёнка: Мавра Фадеева
д. Яхонтовка
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Лизовета Герасимова
Мать ребёнка: Мавра Фадеева
д. Яхонтовка
Место жительства
1858
д. Яхонтовка
| 1858 - Ревизская сказка по деревне Яхонтовка | , | | ГАТО | | Ф.12 Оп.1 Д.1870, лл. 217об-218, запись №1 | Семья Герасима Даниловича в ревизской сказке 1858 года среди дворовых людей помещицы Ав... Показать все
Рождение ребёнка
20.07.1873
Дочь: Федорова (феодорова) Мария Герасимова
Мать ребёнка: Данилова Пелагея Никитина
д. Уланово (Яхонтовка) Козловского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мавра Фадеева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
дворовый помещицы Авдотьи Фёдоровны Левашевой в деревне Яхонтовка
Смерть
Неизвестно