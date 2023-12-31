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Никифор Фролов

Место рождения

д. Уланово (Яхонтовка) Козловского уезда

Дата рождения

1750

Дата смерти

1819

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1757 г.р.

Дети

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Фрол

Мать: не указана

д. Уланово (Яхонтовка) Козловского уезда
Рождение ребёнка
1780

Сын: Панфил Никифоров

Мать ребёнка: Настасья Петрова

д. Уланово (Яхонтовка) Козловского уезда
Рождение ребёнка
1800

Сын: Данила Никифоров

Мать ребёнка: Настасья Петрова

д. Уланово (Яхонтовка) Козловского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Настасья Петрова

Работа или профессия
Неизвестно
дворовый прапорщика Николая Михайловича Уланова
Смерть
1819
д. Уланово (Яхонтовка) Козловского уезда
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