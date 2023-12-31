Никифор Фролов
Место рожденияд. Уланово (Яхонтовка) Козловского уезда
Дата рождения1750
Дата смерти1819
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: Фрол
Мать: не указана
д. Уланово (Яхонтовка) Козловского уезда
Рождение ребёнка
1780
Сын: Панфил Никифоров
Мать ребёнка: Настасья Петрова
д. Уланово (Яхонтовка) Козловского уезда
Рождение ребёнка
1800
Сын: Данила Никифоров
Мать ребёнка: Настасья Петрова
д. Уланово (Яхонтовка) Козловского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Настасья Петрова
Работа или профессия
Неизвестно
дворовый прапорщика Николая Михайловича Уланова
Смерть
1819
д. Уланово (Яхонтовка) Козловского уезда