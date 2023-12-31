Настасья Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Настасья Петрова

Место рождения

д. Уланово (Яхонтовка) Козловского уезда

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1750 г.р.

Дети

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Петр

Мать: не указана

д. Уланово (Яхонтовка) Козловского уезда
Рождение ребёнка
1780

Сын: Панфил Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Фролов

д. Уланово (Яхонтовка) Козловского уезда
Рождение ребёнка
1800

Сын: Данила Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Фролов

д. Уланово (Яхонтовка) Козловского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никифор Фролов

Работа или профессия
Неизвестно
дворовая прапорщика Николая Михайловича Уланова
Смерть
Неизвестно
д. Уланово (Яхонтовка) Козловского уезда
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