Настасья Петрова
Место рожденияд. Уланово (Яхонтовка) Козловского уезда
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: Петр
д. Уланово (Яхонтовка) Козловского уезда
Рождение ребёнка
1780
Сын: Панфил Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Фролов
д. Уланово (Яхонтовка) Козловского уезда
Рождение ребёнка
1800
Сын: Данила Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Фролов
д. Уланово (Яхонтовка) Козловского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никифор Фролов
Работа или профессия
Неизвестно
дворовая прапорщика Николая Михайловича Уланова
Смерть
Неизвестно
д. Уланово (Яхонтовка) Козловского уезда