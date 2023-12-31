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Акулина

Место рождения

д. Уланово (Яхонтовка) Козловского уезда

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1800 г.р.

Дети

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Уланово (Яхонтовка) Козловского уезда
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Надежда Данилова

Отец ребёнка: Данила Никифоров

д. Уланово (Яхонтовка) Козловского уезда
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Ульяна Данилова

Отец ребёнка: Данила Никифоров

д. Уланово (Яхонтовка) Козловского уезда
Рождение ребёнка
1829

Сын: Герасим Данилов

Отец ребёнка: Данила Никифоров

д. Яхонтовка
| | | 1858 - Ревизская сказка по деревне Яхонтовка | , | | ГАТО | | Ф.12 Оп.1 Д.1870, лл. 217об-218, запись №1 | Семья Герасима Даниловича в ревизской сказке 1858 года среди дворовых людей пом... Показать все
Рождение ребёнка
1832

Сын: Николай Данилов

Отец ребёнка: Данила Никифоров

д. Яхонтовка
Рождение ребёнка
1836

Сын: Дмитрий Данилов

Отец ребёнка: Данила Никифоров

д. Яхонтовка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Данила Никифоров

Смерть
Неизвестно
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