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Воробьёв Алексей Петрович

Место рождения

Большая Каменка, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

15.03.1874 ст.

Дата смерти

После 20.01.1918

Пол

Мужской

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1874 ст.

Отец: Воробьёв Пётр Ионович

Мать: Воробьёва Параскева Антоновна

Большая Каменка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
02.02.1901 ст.

Жена: Воробьёва Ольга Степановна

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
21.05.1904 ст.

Жена: Воробьёва Мария Тихоновна

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
01.04.1905 ст.

Сын: Воробьёв Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Воробьёва Мария Тихоновна

Большая Каменка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.10-11 (Рождение №-30м)
Смерть
После 20.01.1918
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