Воробьёв Алексей Петрович
Место рождения
Дата рождения15.03.1874 ст.
Дата смертиПосле 20.01.1918
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1874 ст.
Бракосочетание
02.02.1901 ст.
Бракосочетание
21.05.1904 ст.
Рождение ребёнка
01.04.1905 ст.
Сын: Воробьёв Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Воробьёва Мария Тихоновна
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.10-11 (Рождение №-30м)
Смерть
После 20.01.1918