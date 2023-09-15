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Воробьёва (-) Ольга Степановна

Место рождения

Большая Каменка, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

Вычислено 1881 ст.

Дата смерти

23.03.1904 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1874 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1881 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большая Каменка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
02.02.1901 ст.

Муж: Воробьёв Алексей Петрович

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Смерть
23.03.1904 ст.
Большая Каменка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крестьянская жена, после 1-го брака в 23 года (от чахотки)
Похороны
25.03.1904 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-43 стр.266-267 (Умершие №-12ж)
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