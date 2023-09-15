Воробьёва (-) Ольга Степановна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1881 ст.
Дата смерти23.03.1904 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1881 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.02.1901 ст.
Смерть
23.03.1904 ст.
Крестьянская жена, после 1-го брака в 23 года (от чахотки)
Похороны
25.03.1904 ст.
МК 56-13-43 стр.266-267 (Умершие №-12ж)